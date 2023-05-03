Заседание отраслевого Совета АПК и пищевой промышленности прошло в Петропавловске

Продукции много, но реализовывать её негде. Такую проблему озвучил председатель областной Ассоциации пчеловодов Олег Гаврилов на заседании отраслевого Совета агропромышленного комплекса и пищевой промышленности. Оно состоялось на площадке Палаты предпринимателей. По словам Олега Гаврилова, у производителей сладкого продукта не получается выйти на внешние рынки из-за конкуренции. Чтобы реализовать мед на внутреннем, пчеловодам нужны отдельные ярмарки.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Мы со своей стороны, как управление совместно с вами разработаем план и этот вопрос отработаем.

Озвучил свой вопрос на заседании отраслевого Совета и Серик Малаев. Он является директором ТОО «Акселеу». Товарищество посевные площади, которого превышают 15 тысяч га, находится в в селе Ковыльном района им. Г.Мусрепова. Кроме возделывания сельскохозяйственных культур в ТОО занимаются животноводством, заботятся о сельчанах. Директор товарищества рассказал, что сейчас остро стоит земельный вопрос.

СЕРИК МАЛАЕВ, директор ТОО «Акселеу», район им. Г.Мусрепова:

— Отдельные учредители хотят выйти из состава ТОО. Их подстрекают со стороны, обещая им высокие дивиденды. Мы проводим собрания, идут суды, чем это кончится, сложно ответить. Учредители выйти хотят в пределах 11 человек. В пределах 1400-1500 га уйдет. Вкладывая средства на развитие села, производства, переработку, рассчитывали на эту землю.

Серик Малаев объяснил, что потеря земли сильно ударит по состоянию товарищества. Он попросил помощи в решении его вопроса у руководителя профильного управления.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Этот вопрос в работе. Я когда был в комитете земельных ресурсов, задавался вопросом, как быть. Потому что сегодня гражданский кодекс и земельный кодекс регламентирует, что, кто состоит в уставном капитале, имеет право выходить из состава. Мы с таким же письмом обратились в министерство сельского хозяйства, чтобы рассмотреть этот вопрос.

Мейрам Мендыбаев заверил, что вопрос находится на постоянном контроле управления.

Дарья Пышмынцева

