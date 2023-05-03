В Казахстане работают над упрощением процесса подтверждения инвалидности.

Как сообщили на брифинге в площади Службы центральных коммуникаций, было сокращено количество документов, которые необходимо подавать в бумажном виде в органы, где проводится медико-социальная экспертиза.

Вместе с Министерством труда и социальной защиты населения РК был запущен пилотный проект по заочному оформлению инвалидности, который успешно продолжается уже два года. В перспективе планируется расширить перечень заболеваний, которые можно будет подтвердить онлайн.

Вице-министр здравоохранения Бейбит Есенбаев отметил, что это сделает процесс подтверждения инвалидности еще более простым.