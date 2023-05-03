Соблюдать ПДД призывают школьников полицейские

Накануне школьных летних каникул полицейские продолжают плановые встречи со школьниками. Организуют внезапные рейды по улицам города, проводят профилактику нарушений правил дорожного движения среди водителей скутеров, велосипедов и электросамокатов.

— Когда машина едет, свет фары отсвечивает и вы уже будете заметны.

Очередная встреча с учащимися прошла в средней школе № 13. Инспекторы управления местной полицейской службы и ювенальной полиции рассказали детям об основных правилах езды на велосипеде, объяснили значение основных жестов регулировщика, призвали строго соблюдать все правила.

РАИЛЬ ГАЛИЕВ, старший инспектор УМПС ДП СКО:

— В связи с наступлением летнего периода, в целях профилактики ДТП, с участием велосипедистов и мототранспортных средств сотрудниками полиции в учебных заведениях, а также на автодорогах областного центра проводится разъяснительная работа, в рамках которой доводятся основные требования ПДД, в части использования велосипедов, скутеров и электросамокатов. Напоминаем, что ездить на велосипеде по проезжей части можно только с 14 лет, двигаться по правому краю проезжей части. Также на велосипеде должны быть установлены катафоты, фонари.

Не меньше внимания по линии профилактики дорожно-транспортных происшествий полицейские уделяют и водителям скутеров. Они должны иметь исправные осветительные приборы, также ездить на скутере необходимо строго в защитном шлеме. Стражи правопорядка настоятельно просят всех участников движения строго следовать требованиям ПДД и провести с детьми на эту тему дополнительные беседы.



Камилла Карим