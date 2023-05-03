Сетевые аферисты изобретают новые способы обмана по схеме «звонок из банка»

Жительница Петропавловска рассказала о своём опыте, чтобы предупредить сограждан об уловках аферистов. Горожанке сообщили, якобы поступил запрос на смену номера телефона, привязанного к её банковской карте. Когда она сказала, что не делала этого, злоумышленник убедил её, что это мошенники пытаются получить доступ к её счетам, и предложил «установить защиту».

АЛТЫНАЙ АЛАОГЛУ, потерпевшая:

— Сперва спросили, сколько у вас карточек есть, какие суммы на карточке есть, потом мои данные, когда карточку я сделала, потом сказали, сейчас позвонит другой сотрудник уже, выше, которые научились вылавливать мошенников.

Мошенническая «процедура» происходила через «робот-чат» в мессенджере WhatsApp. Аферист подчеркнул, что не нужно называть свои данные вслух, только вносить в «робот-чат» номер карты, сумму, на которую устанавливается защита, и некий «номер менеджера».

АЛТЫНАЙ АЛАОГЛУ, потерпевшая:

— Потом укажите код менеджера. Я говорю, что я не знаю код менеджера, ну, кто у меня был менеджер. Он говорит, обернёте карточку, сзади там три цифры должны быть, вот это и есть номер вашего менеджера. Тоже пишите, вслух не говорите.

На самом деле это — cvv-код, дающий возможность совершать дистанционные покупки. Но, главную ошибку женщина допустила на следующем этапе.

АЛТЫНАЙ АЛАОГЛУ, потерпевшая:

— Потом идёт обработка данных. Далее для подтверждения укажите код из смс. Приходит смс, я ввожу его тоже, потом снова идёт обработка данных, защита была успешно установлена.

Одноразовый пароль, приходящий по sms, открывает полный доступ к финансам клиента. Вскоре якобы «защищённую» сумму списали со счёта женщины. Ущерб составил 113 тысяч тенге. Полицейские убедительно просят людей прерывать разговор, получив так называемый «звонок из банка». Если сомневаетесь в сохранности своих средств, перезвоните в банк по официальному телефону или придите в отделение банка лично. Никому не доверяйте свои конфиденциальные данные и не совершайте денежных переводов под давлением посторонних лиц.

Камилла Карим