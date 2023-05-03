Накануне Дня Победы ветеранов навещают сотрудники 2 городской поликлиники

В преддверии 9 мая сотрудники 2 городской поликлиники навещают ветеранов и тружеников тыла. Среди них — 95-летний Дмитрий Петрович Сергеев. Он отдал 7 лет своей жизни службе в армии. Участвовал в Великой Отечественной войне, а также в Советско-Японской войне.

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ветеран Великой Отечественной войны:

— До Владивостока доехали. Там в какую-то казарму поселили. Тёмную, чёрную. Мы тут переночевали. На другой день нас сводили в баню, переодели в шинели б/у. До этого мы были в гражданской одежде. А потом распредилили нас по сёлам. Потом выходит офицер — лейтенант, строит всех. И пешком пошли быстро. Пришли в село. Там так много машин стояло. Взвод связи, который обслуживал штаб военно-воздушных сил.

После Великой Отечественной войны, где он служил связистом, 18-летнего Дмитрия Сергеева направили на войну в Японию. Там он впервые взял оружие в руки. Вернулся в том же году, после чего приехал в Петропавловск, где и остался жить. Работал на Петропавловском заводе тяжёлого машиностроения. У ветерана двое детей и трое внуков. Они гордятся своим дедушкой, приезжают в гости, помогают. В целом, в предпраздничный период медицинские работники обойдут несколько адресов.

ЖЕНИС АБИЛЕВ, директор городской поликилиники №2:

— В преддверии Дня Победы мы поздравили наших ветеранов. Спросили, какие у них имеются жалобы по лечебной части. Недавно участника войны возили в кардиоцентр, где обследовали в полном объеме. Конечно, мы хотим, чтобы наши дети и внуки знали, что была такая война, что мы живём в мирном Казахстане.

Всего во второй городской поликлинике на данный момент зарегистрированы 7 ветеранов. Внимание уделят каждому.

Диана Салихова

