Лента памяти «Забвению не подлежит» прошла в библиотеке им. И. Шухова

«Забвению не подлежит» — лента памяти прошла в городской библиотеке им.И. Шухова в память об участниках Великой Отечественной войны, в честь ветеранов, которых осталось в нашей области совсем немного. Выступают для участников встречи различные вокалисты и коллективы города.

Актёры народного театра драмы городского Дома культуры подготовили сценку про войну. Постановка цепляет за душу своей простотой и искренностью.

Сегодня в зале труженики тыла, члены Совета ветеранов Афганистана и локальных войн, курсанты Нацгвардии РК, учащиеся детского подросткового клуба «Жас Сарбаз». Пришла сюда и Ирина Седельникова. Она — жительница блокадного Ленинграда. Сегодня женщина больше вспоминает о добрых и отважных людях, которых встречала в военные и послевоенные годы.

ИРИНА СЕДЕЛЬНИКОВА, жительница блокадного Ленинграда:

— Здесь госпитали были в Петропавловске. Здесь старая областная больница. Где стоят знамена у Вечного огня, там похоронены бойцы, которые не смогли выжить, не смогли их спасти. Я встречала ещё тех врачей, которые служили в этом госпитале и на войне. Соколова Галина Ивановна. Она была советским врачом, была на фронте.

Многие ветераны не смогли прийти на встречу из-за плохого самочувствия. Наш долг перед поколением победителей, говорят организаторы, сохранить историческую память о войне, о подвиге. Не оставить в забвении погибших за мир солдат.

АЙСУЛУ ОМАРОВА, заведующая отделом центральной городской библиотеки им. И. Шухова: :

— Ежегодно мы проводим не только одно мероприятие. У нас проходит цикл мероприятий. Одна из них — лента памяти, завтра у нас исторический урок «28 панфиловцев», проходят различные акции. Например, акция «Лента Победы», «Лента памяти» и ежегодно у нас проходит акция «Поздравь ветеранов». Мы ходим в гости, поздравляем накануне 9 мая ветеранов, делаем маленькие подарки.

Также на первом этаже библиотеки оформили выставку-мемориал «В книжной памяти мнговения войны», с которой позже ознакомились участники встречи.

Диана Салихова

