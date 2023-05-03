Казахстан планирует экспортировать до 4 млн тонн зерна в этом году. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра — министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.

Также он рассказал о планах по освоению новых маршрутов сбыта, в первую очередь, казахстанской агропромышленной продукции. По словам Серика Жумангарина, Казахстан ведет переговоры с Афганистаном по открытию новых маршрутов через Туркменистан.

Вице-премьер отметил, что Казахстан и Узбекистан заинтересованы в транзите товаров и ведут переговоры на паритетной основе.