Цифровые инструменты здравоохранения для населения обсудили на площадке СЦК. Один из вопросов касался людей, которые после онкозаболевания лишились органа или его части. Ежегодно таким пациентам приходится идти в медучреждение и каждый раз доказывать инвалидность. Они просят избавить их от этой ненужной процедуры.

БЕЙБУТ ЕСЕНБАЕВ, вице-министр здравоохранения РК:

— Мы на протяжении 2 лет проводим пилотный проект по заочному освидетельствованию на инвалидность. Мы сократили ряд документов, которые необходимо в бумажном виде предоставлять. Мы будем расширять перечень нозологий, которые будут переведены в проактивный режим.

Звучали на брифинге и вопросы, касающиеся ОСМС и гарантированного объёма медуслуг. Вице-министр здравоохранения отметил, что подход к финансированию медорганизаций планируют изменить.

БЕЙБУТ ЕСЕНБАЕВ, вице-министр здравоохранения РК:

— Если раньше и сейчас медорганизация, как поставщик, имеет несколько договоров с фондом, нехватка средств в рамках одного или другого договора, из-за этого возникают проблемы. Сейчас мы проводим работы по объединению пула этих средств, и медорганизация будет получать средства в объединённом пакете.

Затронули на брифинге и тему приложения «eGov-денсаулык». Его создали в прошлом году, и, по словам вице-министра здравоохранения, скоро там появятся все базовые сервисы. Например, если пациент сдал анализы, неважно в государственном или частном медучреждении, он сможет увидеть результаты в приложении.

Айгерим Хамзина