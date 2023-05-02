Экоакцию провел «Jusan Bank» в честь дня рождения. 26 апреля банку исполнилось 4 года. Его работники высадили на территории областного музея изобразительных искусств ели, липы и розы. Это здание было построено в конце 19 века.

ЕРКЕН ШАЛКЕНОВ, заместитель директора Северо-Казахстанского областного музейного объединения:

— Это памятник республиканского значения — Дом купца Юзефовича. Музей в этом здании располагается с 1989 года. Перед музеем росли клены, но они уже устарели, высохли и мы и их удалили, площадка была открыта. Эта акция, конечно же, позволит благоустроить нашу территорию, мы выражаем слова благодарности коллективу и руководству банка. Наш музей выбран неслучайно, потому что наше предприятие является клиентом банка.

САЛТАНАТ КАЖЕКОВА, директор по розничному бизнесу СКФ АО «Jusan Bank»:

— «Jusan Bank» на территории СКО представлен четырьмя отделениями. В области расположены 33 банкомата. В них обслуживаются более 50 тысяч наших клиентов. Хотелось бы отметить, что на сегодня в «Jusan Bank» работает отделение без выходных дней.

«Jusan Bank» предоставляет весь спектр банковских услуг как для юридических, так и для физических лиц. Банк заботится не только о своих клиентах, но и об окружающей среде. Во время полезной акции его сотрудники высадили по всей стране более 350 деревьев.



Дарья Пышмынцева