Вопросы водоснабжения рассмотрели на заседании Правительства. Сегодня качественной питьевой водой полностью обеспечены только жители 9-ти регионов страны. Самый низкий уровень наблюдается в Жамбылской, Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. Там затягиваются работы по строительству водоочистных сооружений и водопроводов. К примеру, в нашем регионе нерешённым вопросом остаётся вторая очередь Соколовского водопровода. По словам министра экологии Зульфии Сулейменовой, на реализацию 27 проектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов выделены стредства. Всего в Казахстане 80 групповых водопроводов. Живительной влагой они обеспечат 655 сельских населённых пунктов, это 1 млн 400 тысяч человек.



Алишер Ашимов