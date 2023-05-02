«Театральное караоке» — в областном драматическом театре им.Н.Погодина завершили театральный сезон

Областной русский драматический театр им.Н.Погодина завершил 136-й театральный сезон. Уйти в творческий отпуск решили необычно. На суд зрителей предстал не просто спектакль, а театральное караоке.

Зрители увидели отрывки из различных постановок, которые ставили артисты. Начинается вроде все как обычно, но, в какой-то момент спектакля герои берут микрофон в руки и постановка плавно перетекает в музыкальное представление. Тут и поп-музыка, и рок, и джаз. Для многих актеров такая практика в новинку, признается Ярослав Чумак. Сегодня он играет одну из главных ролей в постановке «Разговор, которого не было». Здесь он выступает еще и режиссёром. Песню для этого спектакля выбрали из репертуара группы «Кино».

ЯРОСЛАВ ЧУМАК, актёр областного русского драматического театра им.Н.Погодина:

— Очень интересно. Эксперименты всегда интересны. Мы, конечно, не музыкальный театр. Для кого-то тяжеловато было. Вот я абсолютно непоющий человек, хотя очень люблю петь. Также эксперимент заключается в том, что мы будем петь в сопровождении «The Riders band». Это большие друзья нашего театра.

Изюминка программы — церемония вручения театральной премии имени народного артиста КазССР Ивана Арчибасова.

ТИМУР КАРИМЖАНОВ, режиссёр-постановщик областного русского драматического театра им.Н.Погодина:

— В этом году мы выпустили 3 спектакля для взрослых: «Волки и овцы», «Козы Корпеш и Баян Сулу» и «Голондранцы и аристократы». Для маленьких зрителей у нас был пиратский боевик «Остров сокровищ». В этом году мы хотим уделить особое внимание нашему земляку М.Жумабаеву, его 130-летию. Так что открытие сезона будет о нём.

Завершив сезон, в планах у театралов гастролировать, а также готовить новинки для следующего сезона.

Диана Салихова



