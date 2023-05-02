Танцевальный флешмоб в День единства народа Казахстана прошёл на центральной городской площади

Танцевальный флешмоб, посвящённый Дню единства, прошёл на центральной площади города. Его организовали активисты молодежного ресурсного центра. Участие в нём приняли около 100 студентов всех колледжей Петропавловска. Репетировали ребята творческий номер почти месяц.

ДАНАГУЛЬ АЛИМЖАНОВА, студентка колледжа искусств им. Е. Серкебаева:

— К этому флешмобу готовились долго. Наверное, из-за того, что у меня творческая профессия, у меня не возникло трудностей в подготовке. Поздравляю всех казахстанцев с праздником! Мира и процветания в каждый дом желаю!

В программе — танцы, песни. Творческая группа подарила жителям и гостям города праздничное настроение и прекрасные впечатления.

— Понравился флешмоб, как танцевали. С праздником всех!Желаю вам самого лучшего, чтобы была доброта в нашей казахстанской семье.

— Мне нравится всё. Поздравляю всех казахстанцев с праздником! Всем здоровья желаю, счастья и мирного неба над головой. Это самое главное!



Камилла Карим