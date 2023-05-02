Социальный кодекс обсудили на Дне открытых дверей в областном департаменте Комитета труда и социальной защиты

О Социальном кодексе говорили на Дне открытых дверей в областном департаменте Комитета труда и социальной защиты. В обсуждении участвовали представители профильного управления, члены общественных объединений, пенсионеры и лица, которые в скором времени выйдут на заслуженный отдых.

ГУЛЬБАХЫТ МАНАБАЕВА, заместитель руководителя департамента Комитета труда и социальной защиты по СКО:

— На сегодня граждан можно разделить на три категории, рассматривая пенсионную систему. Это граждане, вышедшие на пенсию до 1 января 1998 года, вторая категория — после 1998 года, третья — граждане, которые пойдут на пенсию после 2038 года. Это более молодое поколение. На сегодня проблема в том, что у граждан, которые выходят на пенсию, с каждым годом уменьшается размер солидарной пенсии, потому что уменьшается солидарный стаж, выработанный до 1 января 1998 года.

Социальный кодекс позволит решить эту проблему. В нем прописано, что с 1 января 2023 года до 2028 года поэтапно размер минимальной базовой пенсии увеличится с 54% до 70% от величины прожиточного минимума, а максимальной — со 100% до 120-ти. Эти изменения коснутся граждан, вышедших на пенсию до 1 января 1998 года, а также после этой даты. Будут в пенсионной системе и другие важные изменения, предусмотренные в социальном кодексе.

ГУЛЬБАХЫТ МАНАБАЕВА, заместитель руководителя департамента Комитета труда и социальной защиты по СКО:

— Касательно солидарной пенсии у нас увеличился размер дохода, который учитывается для солидарной пенсии с 46 МРП до 55 МРП. С 1 января 2024 года будут дополнительно введены обязательные пенсионные взносы работодателя. Эта мера предусмотрена для тех категорий граждан, которые пойдут на пенсию после 2038 года. У них будет пенсия из республиканского бюджета, т.е. государственная базовая пенсионная выплата, вторая пенсия, которая удерживается с заработной платы 10%. И третья за счет пенсионных взносов работодателя.

В Социальном кодексе вводится такое понятие, как награжденные матери. К ним относятся обладательницы подвесок “Күміс алқа”, “Алтын алқа”, орденов “Материнская слава” I и II степеней, звания “Мать-героиня”. С 1 июля 2023 года женщинам, родившим и воспитывающим семь и более детей, повысят размер пособий до 7,4 МРП, т.е. до 25 530 тенге. Напомню, глава государства подписал социальный кодекс 20 апреля. Законодательный акт начнет действовать с 1 июля 2023 года.

Дарья Пышмынцева

