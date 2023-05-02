Республиканский турнир по таеквондо прошёл в Петропавловске

В областной специализированной школе — интернате для одарённых в спорте детей прошел республиканский турнир, посвящённый 25-летию со дня образования Федерации таеквондо. В соревнованиях приняли участие 130 спортсменов.
ВЛАДИМИР ХВАН, президент Федерации таеквондо СКО:
— Проходят два турнира для детей: фестиваль по таеквондо и республиканский турнир. Участвуют Астана, Караганда, Экибастуз и Петропавловск. Акцент делается на начинающих и детей младшего возраста.
На даянге выступает Алижан Садуакасов. Благодаря хорошей подготовке, чёткой технике и упорству Алижан выигрывает этот бой. Юный спортсмен говорит, без поддержки семьи такого результата не было бы.
АЛИЖАН САДУАКАСОВ, участник соревнований, г. Караганда:
— Я занимаюсь таеквондо с 4 лет. Уже 6 лет. Я захотел пойти на таеквондо, потому что я увидел, как сестра занимается таеквондо, получает медали, я тоже так захотел.
Спортсмен из Астаны Алиби Канатбаев наносит удары ногами. Именно за эту технику дают много баллов, говорит Алиби. По словам таеквондиста, к турниру готовился долго и упорно.
АЛИБИ КАНАТБАЕВ, участник соревнований, г. Астана:
— Таеквондо — увлекательный спорт. Он меня вдохновляет, я хочу свое будущее связать с этим видом спорта.
Соревнования проходили два дня, лучших наградили кубками и медалями.
Камилла Карим