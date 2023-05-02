На ярмарке белорусской обуви можно приобрести зимнюю обувь со скидкой 30%

Ярмарка белорусской обуви не успела открыться, а североказахстанцы уже спешат приобрести качественную обувь по доступным ценам. Здесь представлены 600 позиций обуви. Демисезонная, зимняя, летняя. На любой вкус и цвет.

АЛЕНА СОТСКОВА, менеджер по продажам:

— Вся обувь из натуральной кожи с противоскользящей подошвой, с водоотталкивающей основой, внутри мех овчины. Также на зимнюю обувь -30% скидка. В ассортименте есть и летняя обувь, и межсезонье. Обувь очень удобная, качественная, легкая. Размерный ряд идет с 36 по 44. Мужские — с 40 по 49.

Обувь в основном идет на проблемные ноги — у кого выступающие косточки, широкое голенище или высокий подъем. Легкая, мягкая, дышащая обувь в самый раз приходится для людей серебряного возраста. Раиса Михайловна любит белорусскую обувь. Сегодня пришла выбрать на зиму и на лето. Своей покупкой женщина осталась довольна.

РАИСА НЕДОЛУГА, жительница г.Петропавловска:

— Вообще молодцы, что вы к нам приезжаете. Для меня легкая обувь, уже не тот возраст, поэтому я беру. Обувь теплая и недорогая.

Помимо богатого ассортимента обуви на ярмарке представлена и верхняя одежда — пуховики куртки и дубленки. Кстати, сейчас на них идет скидка от 20 до 50%.

АЛЕНА СОТСКОВА, менеджер по продажам:

— Внутри у них наполнитель биопух, лебяжий пух и верблюжья шерсть. Нейлоновое покрытие очень хорошее, не промокает. Размерный ряд идет с 44 по 70 размеры.

Ярмарка будет проходить до 7 мая каждый день с 10:00 до 19:00 без перерывов. Приобрести обувь или верхнюю одежду по доступным ценам можно по адресу ул.Жабаева, 82А — в здании теннисного центра. Вход с торца.

Анастасия Кузнецова

