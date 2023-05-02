Фестиваль дружбы организовали в детско-юношеской библиотеке им.Г.Мусрепова

Фестиваль дружбы «Под одним шаныраком» проходит в детско-юношеской библиотеке им.Г.Мусрепова. Здесь собрались юные читатели библиотеки, учащиеся средней школы №14, творческие коллективы. Вначале ребятам рассказали об истории возникновения праздника — Дня единства народа Казахстана. Талантливые читатели библиотеки подарили гостям творческие номера.

Фестиваль развлекательный и познавательный. Ребята проверяют свои знания особенностей культур разных народов в конкурсах и викторинах, состязаются в национальных играх.

НИКИТА СИДОРОВ, участник фестиваля:

— Это мероприятие оказалось очень важным для всех. Там рассказывалось о празднике 1 мая, про игры узнал национальные. В моем классе есть дети других национальностей и у меня есть друг немец.

Танцы казахского и татарского народов подарила гостям фестиваля народная студия танца «Куанамын».

ВАЛЕРИЯ БОРИСЕНКО, участница фестиваля:

— Мы показываем казахские, узбекские и татарские танцы. У них красивые движения и музыка красивая. В нашем ансамбле есть разные национальности тоже и я с ними дружу.

Мероприятия, посвященные Дню единства народа Казахстана, в библиотеке проводят ежегодно.

ДИНАРА КАРАТАЕВА, руководитель методического отдела детско-юношеской библиотеки им.Г.Мусрепова:

— Такие мероприятия формируют у учащихся патриотизм, проводятся с целью воспитания и уважения, толерантности к культурам, историческому прошлому и наследию народов, которые проживают на территории нашей страны.

Активных участников наградили дипломами и сладкими призами. Также организовали тематическую книжную выставку.



Анастасия Кузнецова