Ансамблю «Карлыгаш» исполняется 50 лет

Своё 50-летие отмечает хореографический ансамбль «Карлыгаш». Его знают и любят во всех регионах Казахстана и за его пределами. Количество кубков и золотых медалей уже не сосчитать, а билеты на концерты ансамбля раскупаются сразу же, где бы ни выступал коллектив.



Все эти годы судьба ансамбля неразрывно связана с его художественным руководителем Галиной Васильевной Жумалеевой. Талантливого и чуткого педагога в ней разглядели сразу. В 70-ых она работала в детском саду и учила малышей делать их первые танцевальные шаги.

ЕВГЕНИЙ САЗАНОВ:



— Во время тихого часа она брала несколько детей. И мне посчастливилось быть в их числе и приобщиться к искусству танца. За это я ей очень благодарен и буду благодарен всю жизнь. Таинство народного танца — это искусство, которое народ пронёс через века. Галина Васильевна воссоздаёт эти танцы, приобщая детей разных национальностей к культуре других народов, тем самым расширяя их кругозор.

1973 год — это был первый танцевальный состав из 8 пар. Талант хореографа отметил балетмейстер Валерий Иванович ХрЕнов и предложил создать новую группу ансамбля «Арай».

ГАЛИНА ЖУМАЛЕЕВА, художественный руководитель хореографического ансамбля «Карлыгаш»:

— Мы попробовали. Меня устроили на завод. Была репетитором и педагогом у Валерия Ивановича. Мы начали с 16 человек. Потихоньку мы перешли на завод Кирова. База была очень хорошая. Самодеятельность на нашем заводе была хорошая. Любые костюмы нам шил завод.

Тогда ансамбль назывался «Кировчаночка». Это имя звучало со сцены всего Советского Союза. А попасть в коллектив было мечтой сотен мальчишек и девчонок, рассказывает Наталья Дёмина. Она выступала в ансамбле в школьные годы. Говорит, быть частью «Кировчаночки» считалось очень почётным. И такой высокий статус ансамбля — заслуга Галины Васильевны.

НАТАЛЬЯ ДЁМИНА:

— Это замечательный преподаватель. Всегда строгий, требовательный, любящий, понимающий. Мы столько проехали на Советскому Союзу вместе на поезде. Были в Киеве, Удмуртии, Челябинске. И всегда она с нами. Всегда она держала наш большой коллектив.

Позже ансамбль сменил имя на «Карлыгаш». Сейчас «ласточки» блестяще выступают на сценах десятка стран. Ансамбль — частый гостей европейской сцены. Сейчас в коллективе 110 детей и каждый влюблён в искусство танца. Подтверждают это и родители танцоров.

И ансамбль не собирается останавливаться на достигнутом, говорит художественный руководитель. Сейчас «Карлыгаш» — бренд высокого танцевального искусства и мастерства. Но впереди ещё больше побед, ласточек ждут новые высоты.

Айгерим Хамзина