Около 300 деревьев высадили в Петропавловске во время субботника. Он прошёл 29 апреля. Сквер Магжана Жумабаева украсили молодые ели и сосны. Ещё около 150 саженцев сосен высадили в парке Победы. Агрономы заранее проверили здесь почву и заявили, что тут хвойные отлично приживутся. В субботнике участвовали все госорганы, местные управления и департаменты, общественники и депутаты.

МАКСАТ КУДРАТУЛЛАЕВ, депутат областного маслихата:

— Хотим, чтобы наши дети могли гулять в этом парке, дышать свежим воздухом и росли здоровыми. Решили внести свою лепту и поработали на свежем воздухе. Стараемся ни один субботник не пропускать.

В парке Победы собравшиеся привели в порядок территорию, убрали мусор, старую листву. А коммунальные службы восстановили гранитные плиты на мемориальных досках, покрасили флагштоки и лавочки, заменили урны и поврежденную брусчатку. Помимо этого, во всех скверах, парках и на улицах Петропавловска идут работы по благоустройству.

ЭЛЬМИРА САДВОКАСОВА, пресс-секретарь акима г.Петропавловска:

— С 8 апреля проводились чистые четверги и субботники. Было собрано и вывезено 2800 кубометров мусора на полигоны. Еженедельно в этом работе задействовано 10 единиц техники. Хотелось бы обратиться к жителям Петропавловска, а именно многоквартирных жилых домов, чтобы они также принимали участие, выходили на субботники и приводили в порядок дворы.

С прибордюрной части дорог вывезли 3,5 тысячи кубометров мусора и грязи. Окрашено 90 км бордюр,отмыто свыше 230 остановочных павильонов. Проведена большая работа по борьбе со стихийными свалками, которые создали сами жители. Оттуда коммунальщики вывезли 1700 кубометров отходов.

Айгерим Хамзина