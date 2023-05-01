Около 100 тонн продуктов представили на сельскохозяйственной ярмарке в Петропавловске

Масштабная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Петропавловске в прошлые выходные. Впервые её провели в мкр «Жас Оркен». С раннего утра горожане выстраивались в очереди, чтобы приобрести натуральные продукты по ценам на 15-20% ниже рыночных.

— Я взял куриное мясо, сейчас в очереди стою за говядиной и кониной. Цены очень хорошие. Мясо свежее, качественное, сразу видно, я в этом разбираюсь. Считаю, такие ярмарки нужны населению.

— Отлично вообще. Мясо набрали, сейчас за молоком идём. Прекрасно, что всё сделали.

— И цены приемлемые, не то, что в магазине.

— Я взяла мякоть за 2200, а в магазине 2500-2600.

Средняя цена на мясо конины составила 2700 тенге. Баранина стоила по 2100 тенге за кг. Свинину продавали по 1900 тенге, а говядину можно было приобрести за 2100 тенге. Это очень привлекательная цена, отмечает горожанка Айжан Жамбетова. Она часто посещает сельхозярмарки. Говорит, на них всегда натуральная и свежая продукция.

АЙЖАН ЖАМБЕТОВА, жительница г.Петропавловска:

— Цены на всё низкие. Это отличная поддержка для населения. Сегодня я купила мясо куриное. Килограмм обошёлся в тысячу тенге. В магазинах таких цен нет. Спасибо, что такие ярмарки проводят с хорошими ценами и высоким качеством.

Посетил ярмарку и аким области Айдарбек Сапаров. Он ознакомился с ассортиментом, представленным на прилавках. Всего на ярмарку привезли свыше 100 тонн продуктов питания. Свою продукцию здесь представили 7 районов области и перерабатывающие предприятия Петропавловска. Всего свыше 70 компаний.

ВЯЧЕСЛАВ ЧЕРНЫШОВ, директор ТОО «Александровское», район М.Жумабаева:

— Я привёз на ярмарку 8 голов КРС, 5 голов баранины. Цены низкие для горожан. Взял ещё масло, мы его сами отжимаем, подсолнечное и горчичное, рапсовое, льняное. Продали много. Сейчас дополнительно машина поехала за мясом.

На ярмарке представили 26 тонн мясных и колбасных изделий, 13 тонн молочных продуктов, свыше 30 тонн овощей, 12 тонн муки и круп, 3 тонны макаронных и кондитерских изделий. Из районов области привезли 3 тонны меда и продукции пчеловодства, 183 тысячи штук яиц и 2 тонны рыбы.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— По поручению акима области для обеспечения продовольственной безопасности мы увеличиваем площади гречихи в 3 раза, картофеля и других культур в 2 раза.

Засеют вдвое больше моркови и капусты, что позволит полностью закрыть потребность региона. А для увеличения объёмов молока в регионе возводят 15 ферм, 9 из которых запустят в этом году.

Айгерим Хамзина