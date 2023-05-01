Ко Дню единства в Петропавловске прошёл областной фестиваль национальных культур

В честь праздника Дня единства в областном центре творчества детей и юношества прошел региональный фестиваль национальных культур. Юные таланты выступали в трёх номинациях, показав свое мастерство в вокале, инструментальном исполнении и хореографии.

Учащаяся городской классической гимназии им. С. Шаймерденова Акбота Акимбекова свой творческий путь начала с 6 лет. На фестивале она исполнила народную песню «Әдемі қыз».

АКБОТА АКИМБЕКОВА, участница фестиваля:

— Эта песня — любимая песня моей мамы, она часто слушает эту песню дома. Я готовилась 2 месяца. В искусство меня привели родители. Мне очень нравится петь, думаю, что свое будущее свяжу с творчеством.

Ученики специализированной школы им. Абая исполняют на домбре песню «Қазақ осы». Мирас Жолдыбай уже 3 года выступает в группе традиционных исполнителей.

МИРАС ЖОЛДЫБАЙ, участник фестиваля:

— Когда мне было 7 лет, мы с дедушкой смотрели по телевизору передачу о домбре. Потом я заинтересовался домброй. Мне очень нравится играть на этом инструменте.

Большое внимание уделялось в конкурсе исполнению и сценическим костюмам участников. По словам организаторов, с каждым годом интерес школьников к творчеству возрастает.

ИРИНА КОЛОДАЕВА, заместитель директора областного центра творчества детей и юношества:

— Целью фестиваля является сохранение национально -культурных традиций народов, проживающих в Республике Казахстан, развитие творческих способностей детей, казахстанского патриотизма. В конкурсе фестивалей принимают участие детские фольклоры, хореографические коллективы, ансамбли народных инструментов.

Конкурс национальных культур «Радуга» собрал более 250 ребят со всей области. Победителей в каждой номинации наградили грамотами.

Камилла Карим