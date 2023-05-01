День единства народа Казахстана отметили на центральной площади в Петропавловске

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА, корреспондент:

— День единства народа Казахстана отмечают на центральной площади Петропавловска. Здесь собрались представители разных национальностей. Сегодня каждый желает дружному Казахстану мира и процветания.

— Дорогие казахстанцы, поздравляю вас с добрым и светлым праздником — Днем единства народа Казахстана! С праздником дружбы, взаимопонимания и согласия. Желаю всем казахстанцам в этот солнечный майский день здоровья, благополучия, мира и процветания.

— Мы разные, но мы равные. Все народы, все этносы нашей великой Родины живут под родным большим дружным шаныраком. Мира нам, процветания, цвети, мой Казахстан!

Радует жителей и гостей города не только солнечная погода, но и насыщенная праздничная программа. Песни разных этносов заполняют центральную площадь, народные танцы приковывают взгляды гостей. Пока у сцены кто-то пускается в пляс вместе с артистами, в соседней юрте проверяют свою ловкость и меткость. Дмитрий Грищенко сегодня вспомнил школьные годы, подкидывая асыки.

ДМИТРИЙ ГРИЩЕНКО, житель г. Петропавловска:

— У нас очень развита была эта игра в школе. Мы на переменах сразу же вылетали в коридор и на подоконниках играли постоянно в асыки. Очень азартная игра, очень интересная. Сейчас вспомнил. Национальности чтобы все были сплоченными, дружили, с праздником всех!

Покачаться на алтыбакане, сыграть в партию шахмат или полакомиться горячим пловом. Развлечений в праздник мира и дружбы подготовили достаточно. С самого порога вот в таких юртах чувствуется национальный колорит. Рукодельницы вырезают орнаменты, гости рассматривают национальные атрибуты. Здесь и русские матрешки, ложки, расписной самовар и казахские кесе, и войлочная юрта. День всенародного единства, праздник дружбы и согласия петропавловцы и гости города отметили на славу.

— Поздравляю всех североказахстанцев с праздником весны, 1 мая. Здоровья, счастья.

— Хорошие впечатления от праздника, рады, что пришли. Всем казахстанцам желаю процветания, мира, добра, согласия. Чтобы все жили в единстве и были счастливы

— Настроение очень хорошее, я счастлива, я рада, что такой праздник есть.

Анастасия Кузнецова