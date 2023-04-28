В Петропавловске дачные маршруты выйдут на линию 1 мая. Всего их 13. Как и в другом общественном транспорте, пассажиры, которые будут пользоваться безналичным расчетом, за проезд отдадут 80 тенге. 130 тенге заплатят те горожане, которые отдадут предпочтения наличным.

ГАЛИНА СЕМЁНОВА, председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз»:

— На линию будут выходить порядка 15 единиц транспорта. На каких-то маршрутах по два автобуса будут вставать в расписание. Было проведено общее собрание с отделом ЖКХ, предприятиями-перевозчиками и председателями садоводческих обществ. На нем обсудили расписание движения, внесли корректировки по просьбам председателей. Проговорили и то, что в процессе движения дачных маршрутов будут вноситься еще корректировки.

Согласовываться они будут через председателей садоводческих обществ с перевозчиками через городской отдел ЖКХ, объяснила Галина Семенова. Таким образом, в каждом садоводческом обществе, таких в Петропавловске числится 136, будет свое расписание. Первые дачные автобусы 1 мая выедут в 8.00 часов утра.

ВАСИЛИЙ РОТАРЬ, председатель общественного объединения садоводов г.Петропавловска:

— Интересовал график, особенно последние часы рабочего дня. По просьбе председателей корректировку сделали, спасибо перевозчикам и отделу ЖКХ. Сейчас поговорили и сделали на 19.45, 20.00. В этом время будут отходить автобусы. Это людей устраивает. Фактически действуют 119 обществ. Это примерно 30 тысяч участков от 3 до 5 соток земли. Из них 95 имеют водоснабжение, электроэнергию — 92 общества. 13 обществ имеют подключение к городской воде. Работы много, народ идет, свободные участки берут очень хорошо. По данным отдела земельных отношений, порядка 700 дач на регистрации стоят.

Чтобы подъездные пути к дачам стали более комфортными, в мае начнутся работы по их отсыпке и грейдированию.

Дарья Пышмынцева

