В областной билиотеке им. С.Муканова провели «Библионочь»

В областной универсальной научной библиотеке им. С. Муканова состоялась «Библионочь». В этот раз встречу посвятили теме «Я верю в молодежь». Организаторы постарались создать особенную атмосферу для гостей вечера.

Программа насыщенная: театрализованные представления, конкурс чтецов, литературные квесты, викторины и ещё много чего интересного. Развлечения нашлись для взрослых и детей.

БЕЙБИТГУЛЬ АБИЛЬМАЖИНОВА, директор областной универсальной научной библиотеки им. С.Муканова:

— Сегодня очень много в нашей библиотеке молодежи, потому что молодежь сегодня читающая, она к нам приходит. Они участвуют во всех наших мероприятиях, проводят сами мероприятия. Мы поддерживаем нашу молодежь. Нашим проектом «Библионочь» мы даём возможность узнать о творчестве Магжана Жумабаева что-то новое, интересное. Сегодня очень много научного познавательного, развлекательного. На сегодняшний день пришли более 3-х тысяч человек.

Каждый уголок в библиотеке особенный в этот вечер. Здесь, к примеру, проходит конкурс чтецов.

КИРИЛЛ ФИЛОНОВ, руководитель литературного объединения им. М.Аверина:

— От нашего литературного объединения сегодня выступят 8 поэтов, которые будут читать стихи 00:15 Мы сегодня открываем «Литературное кафе» в рамках «Библионочи».

А в этом зале собралось поколение любителей романов о Гарри Поттере.

СТАНИСЛАВ АНИЧЕНКОВ:

— Вечер проходит отлично. Очень много детей и взрослых. Очень весело и задорно. Дети бегают, люди постарше читают. Я сам очень часто читаю и приходил бы сюда почаще. Здесь уютно.

Артемий Дзюба перечитал всё о Гарри Поттере. Признаётся, знает все заклинания из книг. В библиотеку ходит часто.

АРТЕМИЙ ДЗЮБА, учащийся Первой гимназии:

— Мне тут очень сильно понравилась игра. Она очень увлекательная. Здесь рассказывается про Гарри Поттера.

Для участия в проекте «Библионочь» приехали билиотекари со всех районов. Вечер завершился дискотекой.

Камилла Карим