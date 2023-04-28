Полицейские помогли предотвратить пожар в райцентре Бесколь

В ночь на 27 апреля в дежурную часть отдела полиции Кызылжарского района поступил звонок от местной жительницы. Она сообщила о задымлении крыши частного дома. Как выяснилось позже, от волнения женщина перепутала номера экстренных вызовов и лишь потом дозвонилась до пожарной части. Сотрудники отдела незамедлительно выехали на место ЧС. Пожарные прибыли через пять минут после полицейских, вместе они ликвидировали возгорание.

ЖАНБОЛАТ АДИЛОВ, госавтоинспектор отдела полиции Кызылжарского района:

— Сразу приехали. Нас встретила женщина, она сказал, что дым идёт с крыши. Был сильный запах. Мы поставили лестницу и поднялись наверх. Горели опилки.

КУРАЛАЙ ТАЖЕНОВА, жительница с.Бесколь, Кызылжарский район:

— Спасибо большое. Приехали быстро, дай бог им здоровья.



Камилла Карим