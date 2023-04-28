На 30% снизился объем выбросов веществ от АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2022 год

Снижение объема выбросов загрязняющих веществ от «СЕВКАЗЭНЕРГО» почти на 30% отмечают специалисты. В прошлом году предприятие использовало только 36% от нормативных объемов выбросов. Эти данные привели на брифинге в региональной службе коммуникаций.

НИКОЛАЙ МАКСИМОВ, начальник управления охраны окружающей среды АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

— Потребление угля снизилось на 3,5 процента, потребление мазута на 17,9%. Это свидетельствует о том, что более эффективно работают очистные установки. Идёт реконструкция. Это замена эмульгаторов 2-го поколения на эмульгаторы 3-го поколения. То есть, мы достигаем большей степени очистки. И, соответственно, более эффективный режим работы котлоагрегатов.

Планируют также установку пылегазоочистного оборудования на аспирационных системах топливно — транспортного цеха. В целом, для соблюдения норм экологического законодательства разработан план мероприятий по охране окружающей среды на 2022-2026 годы на общую сумму 67 млн тенге.

АЗАМАТ БЕКТАСОВ, руководитель департамента экологии по СКО:

— За 2022 год в целях восстановления поверхностей нагрева котлоагрегатов выполнен ремонт 4,5,7,8,9,12 котлоагрегатов. По результатам потребления угля уменьшилось до 22 тысяч тонн, даже более. И за счёт уменьшения потребления угля снижена эмиссия в окружающую среду на 295 тонн.

Стоит отметить, что ТЭЦ-2 дает 66% валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от общего объема выбросов 1 и 2 категории.

Диана Салихова