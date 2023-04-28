Молочную продукцию проверила Ассоциация защиты прав потребителей и предпринимателей

Молочную продукцию на прилавках Петропавловска проверила областная Ассоциация защиты прав потребителей и предпринимателей. Исследовали молоко зарубежного производства, отправили на экспертизу. Специалисты выявили нарушения у 2 товаров. На них не было обязательной информации на государственном языке.

НАДЕЖДА ДУБОВАЯ, председатель Ассоциации защиты прав потребителей и предпринимателей СКО:

— Отмечается факт нарушения права потребителей на получение полной, достоверной и своевременной информации о товаре. В соответствии со статьей 25 Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей» информация о товаре должна доводиться до сведения потребителя на казахском и русском языках. Мы считаем, что перевод на казахский язык обязательно должен быть.



Айгерим Хамзина