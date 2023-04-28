Маулен Ашимбаев отметил важность объединения общих усилий на пути укрепления общественного согласия и национального единства на заседании Сената Парламента РК

Открывая заседание, спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев акцентировал внимание сенаторов на задачах, которые Глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучил в ходе 32 сессии Ассамблеи народа Казахстана.

«В своем выступлении Президент страны обозначил ряд задач, призванных обеспечить общественное согласие и национальное единство. Как вы знаете, эта сфера является одной из приоритетных для Сената», – подчеркнул Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам заседания.

В ходе заседания был рассмотрен законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой».

Также сенаторы высказали свои депутатские запросы, включая предложения по строительству водохранилищ, повышению социального статуса педагогов и увеличению квоты экспорта нефти.