Аким СКО встретился с жителями Тимирязевского и района Шал акына

Первой остановкой главы региона стала дорога республиканского значения А-16 «Петропавловск-Жезказган». На реконструкцию 6 км в прошлом году выделили приблизительно млрд тенге, пока освоили только 350 млн. Этот участок протяженностью примерно 2 километра находится в очень плачевном состоянии. На его преодоление водители вынуждены тратить по полчаса, а про подвеску автомобилей и вовсе говорить лишнее. Да и тот участок, который сделали, уже начинает сыпаться.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В целом по всем дорогам республиканского значения, даже та дорога, которая в 2016 году введена в сторону Кокшетау, разбита. Работа не ведётся, за содержание дорог никто не отвечает. Инспекция транспорта не работает. Везде провалы. Вы, как заказчик, должны требовать.

Проинспектировал глава региона и работу по закрытию влаги в ТОО «Асар Север». Завершили ее здесь на 60%, до конца месяца работы закончат полностью. В пользовании агрария имеется порядка 3 тысяч гектаров земли. Сеют здесь в основном ячмень и пшеницу. В целом к началу посевной в ТОО готовы. Следующей остановкой стал спортивный комплекс в селе Мерген. Его за собственные средства для школы построил директор ТОО «Гермес-Агро». Потратил на это около 55 млн тенге. Как отмечают местные жители, радости детей нет предела. Кроме этого, заботится Сергей Окунев и в целом о развитии села.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В каждом селе если так руководитель будет заниматься, будет социальная ответственность бизнеса, тогда и село будет жить и развиваться. Сегодня и для школ все сделано, везде заасфальтировано, дома строятся. Для своих же работников условия создаются.

Но есть и проблема с которой местный сельхозник помочь не может — это строительство медицинского пункта. Проектно-сметная документация уже разработана, отметил руководитель управления здравоохранения, к его строительству приступят в 2024 году.

КУМАР КУСЕМИСОВ, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Согласно национальному проекту модернизации сельского здравоохранения в 2023 году начнем строительство медицинского объект. Рядом со школой земельный участок уже отведен определен. Запланировано начало строительства в 2024 году.

Встретился глава региона и с жителями села Степное Тимирязевского района. Здесь работают 2 крупных сельхозтоваропроизводителя и несколько мелких. Чтобы придать населенному пункту новую жизнь, глава региона отметил, что добиться большего можно только совместными усилиями. Первая проблема, которая существует в селе, отсутствие досугового центра. Из-за этого молодежь здесь не задерживается, отмечают местные жители. Еще одна — это внутрипоселковые дороги, точнее их отсутствие.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В этом году сделать не получится, но при рассмотрении бюджета на следующий год мы обязательно учтем ваши пожелания, предусмотрим деньги на асфальтирование.

В этом году Тимирязевскому району исполняется 60 лет. В рамках социальной ответственности бизнеса при поддержке сельхозтоворопроизводителей в райцентре решили разбить центральный парк культуры и отдыха. Высадить здесь планируют 650 саженцев. Это ели, сосны, рябины, берёзы. После планируется установка современных лавочек, фонарей и устройство беседок. Глава региона тоже принял участие в посадке деревьев.

И последней остановкой главы региона стало предприятие «Есей-Агро». Здесь он провел встречу с сельхозтоваропроизводителями района. В целом к посевной кампании каждый из них готов.