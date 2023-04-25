Удостоверения граждан РК впервые получили семь жителей СКО

Документы, удостоверяющие личность гражданина Казахстана, ввели еще в 1994 году. Люди с паспортами образца 1974 года ограничены в получении услуг и оформлении выплат. Тем не менее, некоторые североказахстанцы по тем или иным причинам до сих пор живут с паспортами эпохи СССР. Так, например, 49-летний житель Петропавловска обратился за помощью в оформлении документов в миграционную службу. Полицейские провели процедуру определения принадлежности к гражданству, выдали актуальное удостоверение личности. Теперь он сможет пользоваться всеми услугами государства. Полицейские призывают североказахстанцев, пользующихся старыми документами, не откладывать решение проблемы и урегулировать свой правовой статус, обратившись в миграционную службу по месту жительства. Всего с начала года стражи порядка помогли получить удостоверение граждан РК семерым жителям области.



Камилла Карим