С 25 апреля в Петропавловске завершается отопительный сезон

В связи с наступлением благоприятной погоды с 25 апреля в Петропавловске начинают отключать тепло в домах и социальных объектах. В первую очередь подача тепла прекратится в многоэтажки, следом приступят к организациям образования и медицинским учреждениям. Полностью отопительный сезон завершится через 10 дней. Постановление об этом подписал аким города Руслан Анбаев. При этом специалисты учитывают, чтобы в среднем температура воздуха в течение трех дней не была ниже 10 градусов тепла.



Дарья Пышмынцева