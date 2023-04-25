О новых подходах в подготовке войск говорили военнослужащие на брифинге в Астане

Весенняя призывная кампания в стране проходит не так, как хотелось бы. Всё дело в том, что призывники скрываются от военкомата. В этом сезоне на срочную воинскую службу планируют призвать порядка 18 тысяч ребят. О новых подходах в подготовке войск рассказали представители Генерального штаба на брифинге в столице.

ДАУРЕН АБДУЛЛИН, заместитель начальника департамента оперативного планирования Генерального штаба ВС РК:

— За последние 2 года мы проделали большую работу по строительству и развитию Вооруженных Сил. В соответствии с новым государственным планированием были переработаны документы по области военной безопасности. Главой государства утверждена Концепция развития ВС РК. Провели работу по возрождению военной доктрины.

Особое внимание — боевой подготовке войск. По этой линии провели большую работу: разработали новые требования и организовали целый ряд учений. Например, в рамках «Батыл тойтарыса» отработали вопросы обеспечения безопасности государства. В учениях приняли участие более 4-х тысяч человек. Кроме того, активно идёт совершенствование военных кадров.

КАНЫШ АБУБАКИРОВ, первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК:

— В отношении особенности подготовки специалистов необходимо отметить, что основное внимание в ходе подготовки обращается на специалистов воинских артиллерий, на вопросы актуальных способов применения артиллерийских подразделений. При подготовке разведчиков приоритет отдаётся действиям в составе боевых троек разведывательному отделению взвода с повышением самостоятельности.

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— Помимо этого для обучения курсантов в военные учебные заведения закупили беспилотные летательные аппараты и другую специальную технику. По словам спикеров, приобретённые тренажёры помогают обучать курсантов по принципу «от простого к сложному». Также на брифинге объяснили, почему 9 мая парада в Казахстане не будет. Это решение в министерстве обороны приняли с целью экономии бюджета, чтобы направить его на поддержание боеготовности и повышение мобильности войск.



Алишер Ашимов