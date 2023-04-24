Экологи провели замеры концентрации сероводорода в Петропавловске

Сотрудники областного департамента экологии выехали на 6-й стационарный автоматический пост местного филиала «Казгидромет» в Петропавловске. Он находится по улице Кизатова в районе Академии Нацгвардии. Утром 24 апреля оборудование здесь показало превышение допустимой концентрации сероводорода в воздухе. В три часа дня замеры газоанализатора показали другие результаты.

Замеры концентрации сероводорода в воздухе экологи произвели и на границе санитарно-защитной зоны ТОО «Кызылжар су». В 5 минутах от этого места находится накопитель для нечистот «Биопруд». Превышений предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе эксперты не нашли. Подобные данные, которые посты «Казгидромета» считывают автоматически, отражаются в специальном приложении.

ДАМИР ЖУМАБАЕВ, руководитель отдела департамента экологии СКО:

— Для сероводорода в приложении установлено в микрограммах. Это 8. Сегодня превышение было чуть больше 8, а именно 12-13, что является превышением, но это невысокое загрязнение. ВЗ — превышение в 10 раз. Т.е. если это будет концентрация 80 и экстремально высоким, если в 50 раз, т.е. 40 микрограмм.

2 года назад «Биопруд» начали чистить с помощью хлореллы. Проект, в котором используется микроводоросль, дает свои плоды постепенно, отметил директор Научно-технологического центра воды. Ждать быстрого результата горожанам не стоит.

АЛЕКСАНДР РЕЙБАНДТ, директор ТОО «Научно-технологический центр воды»:

— Труба, перед которой мы стоим, выкидывает в сутки порядка 40 тысяч кубов. Т.е. примерно за зимний период она выкинула порядка 7,5 млн тонн всего, что произвел город, автомойки, бани, сауны. Все это в течение зимы накапливается и причем, как в консерве. Потому что сверху лед. Ни один микроорганизм выше +10 ничего не может делать. В принципе, все вскрылось, в ближайшее время все стабилизируется, дальше начнет работать хлорелла и запах прекратится.

Накопитель сточных вод построили в 1953 году. Александр Рейбандт объяснил, что его никогда не очищали, поэтому за годы работы на дне оказалось 4,5 метра отложений. В ближайшие полгода специалисты Научно-технологического центра воды будут продолжать запускать в накопитель хлореллу самостоятельно. После эти обязательства возьмут на себя сотрудники ТОО «Кызылжар су».

Дарья Пышмынцева