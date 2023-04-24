В районе Шал Акына запустят новую молочно-товарную ферму

Строительство МТФ в районе Шал акына стартовало осенью прошло года. На сегодня идут подготовительные работы к запуску предприятия. Поставщики молока — молодняк элитной породы, в количестве 122 головы — прибыли буквально вчера из Чехии. Породы — симментальские и голштинские.

НУРГЕЛЬДЫ ЕСИЛЬБАЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ТОО «ZHA — GROUP LTD», РАЙОН ШАЛ АКЫНА:

— Кредитование через СПК Солтүстік — 400 млн. Закупали коров на сумму более 2500 евро за голову. В планах на 400 голов, но мы решили его удвоить до 1000.

Наша область является одним из лидеров по производству молочной продукции. Всего в северном регионе за последние пять лет запущено 30 ферм. Проекты реализованы при поддержке государства. К примеру, за 2021-22 годы инвестировано 35 млрд тенге. Ещё 17 млрд планируют выделить в этому году.

АСЕМ АЙТУЛОВА, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ СКО:

— За последние 5 лет в регион импортировано более 16 тысяч молодняка КРС, из них 13 тысяч — по сфере молочного животноводства. Также в текущем году ведётся строительство 15 МТФ, из них 9 планируется запустить в этом году.

Запустить объект планируют в конце этого года. На МТФ трудоустроят более 50 человек. Заработная плата составит от 100 до 350 тысяч тенге — в зависимости от специализации. По словам руководителя, процесс доения будет полностью автоматизирован, что позволит увеличить показатели и облегчить работу персонала.