Выставка «АгроКызылжар-2023» прошла в Петропавловске

В Петропавловске прошла сельскохозяйственная выставка. Развернулась она на 2-х площадках. Возле Дворца спорта им. Александра Винокурова вниманию местных аграриев представили технику. Например, это тракторы LOVOL от АО «Агромаш Холдинг KZ». На отечественном рынке техника с 2019 года.

РАДИК ГАЛИАСКАРОВ, директор филиала АО «Агромаш Холдинг KZ»:

— У него фактически мощность соответствует, то есть, есть небольшая разница. Если мы привыкли, что у всей техники идёт номинальная мощность, допустим 90 лошадиных сил идёт трактор, то в Китае немного другие стандарты. Они замеряют мощность уже на выходе. Фактически эта мощность в тракторе присутствует.

Техника пользуется большим спросом. С начала года аграрии региона приобрели более 50 единиц тракторов по приемлемой цене. Стоимость одного — 14 млн тенге. К слову, ведущие агрокомпании страны представили на выставке большой ассортимент техники и удобрений. Для сельхозтоваропроизводителей это уникальная возможность, отмечают организаторы.

ЛЯЙЛИМ АБДРАХМАНОВА, организатор выставки:

— Они могут прицениться, обменяться опытом. Тут от поставщиков есть какие-то акции, то есть, сегодня для них тут большой выбор. Есть компании, которые приехали из Астаны, Алматы, Кокшетау, Усть-Каменогорска, Караганды, Шымкента, Жамбылской области. Выставка проходит в преддверии весенне-полевых работ, когда аграриям нужны и важны и техника, и оборудование, и запчасти, средства защиты растений.

Последние можно увидеть во Дворце школьников. Здесь же и ознакомиться с различными ноу-хау. К примеру, это универсальная система контроля высева. Её разработала местная компания «ПКФ Темир». Основная задача — не допустить засорение сошняка.

ДАСТАН МУСИН, ведущий специалист ТОО «ПКФ Темир»:

— Эта функция уже исключает просевы во время высева семян. Также комплекс можно связать со спутниковым мониторингом, который позволяет контролировать передвижение техники, движение топлива в хозяйстве. Стоимость зависит от комплектации — от 3 млн тенге и выше.

Посетил выставку первый заместитель акима области. Агропромышленный комплекс в регионе активно развивается, отмечает Марат Тасмаганбетов. Ежегодно здесь возводят современные комплексы, собирают различную технику и хороший урожай. Сегодня СК производит порядка 12% сельхозпродукции республики.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— Мы больше всего вносим по стране минеральных удобрений. За счёт внедрения прогрессивных новейших технологий, обновления машинно-тракторного парка с системным использованием достижения науки и передовой практики мы можем добиться роста объёма производства. Уверен, что встреча станет диалоговой площадкой для достижения результатов, взаимовыгодного сотрудничества и придаст хороший импульс развитию АПК.

Участие в выставке приняли около 300 сельхозтоваропроизводителей региона. К слову, в Петропавловске она проходит во 2-ой раз.

Алишер Ашимов