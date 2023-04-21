В Петропавловске аттракционы проходят проверку

АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— «Веселые горки», «Колесо обозрения», «Орбита» и батуты. Это с детства любимые нами аттракционы. Сейчас они проходят проверку на безопасность. Специалисты тестируют их при максимальной нагрузке. Давайте посмотрим, как проходит проверка.

Сейчас тестируют колесо обозрения. На каждое посадочное место грузят мешкотару весом от 70 кг. На кабинку приходится не меньше 280 кг. В такой максимальной нагрузке аттракцион работает непрерывно несколько часов. А специалисты следят за металлоконструкциями. Аналогичную проверку проходит и эта карусель с цепями. Здесь на каждое сидение кладут около 100 кг песка. Вот так испытывать аттракционы в этом парке эксперты из Астаны будут два дня, а после отправятся в парк Победы. Помимо этой обязательной ежегодной проверки работники парка каждый день следят за техническим состоянием каруселей.

ТАТЬЯНА КОЛЧЕВА, инженер по технике безопасности ТОО «Мир аттракционов»:

— Механик и электрик каждый день перед началом рабочего дня осматривают аттракцион, делают пробные пуски и делают отметку об исправности аттракциона. Посадчики у нас ещё раз осматривают аттракцион.

Парк аттракционов открыл свои двери для посетителей 4 марта. В этом году для гостей здесь готовят 4 новые карусели.

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ, директор ТОО «Мир аттракционов»:

— 2 из них — батуты, 2 — семейного типа. «Зоосафари» и в парке Победы будет маленькая гусеница. «Зоосафари» — это будет семейный аттракцион, где родители садятся вместе с детьми, катаются и стреляют в разных животных. Ненастоящих, конечно, а в пластмассовых. Помимо этого, будет продолжена работа по иллюминации, чтобы посетители в ночное время наслаждались нашим парком.

Трудятся сейчас и над благоустройством парков. В этом положат около 500 метров брусчатки, ещё около 300 — парке Победы. Порадуют глаз и цветы. Уже закупили рассаду на 600 тысяч тенге.

Айгерим Хамзина

