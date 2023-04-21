Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев обозначил задачи, исходящие из поручений Главы государства

Маулен Ашимбаев обозначил задачи, исходящие из поручений Главы государства, которые Президент поставил на совещании по вопросам социально-экономического развития страны. Председатель Палаты призвал Мажилис и Правительство консолидировать усилия вокруг их реализации.

«В ходе совещания Глава государства обратил внимание Правительства и местных госорганов на первоочередные проблемы каждого региона. Сенат готов совместно с Мажилисом и Правительством принять необходимые законодательные решения для реализации задач, поставленных Президентом страны. Также мы должны руководствоваться указанными задачами в ходе работы и учитывать их при реализации Плана деятельности Сената», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.