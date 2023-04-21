100 школьников приняли участие в областном конкурсе «Живая планета»

22 апреля — День Земли. В областном центре творчества детей и юношества организовали конкурс юных краеведов — экологов под названием «Живая планета». 100 школьников представили работы в 5 номинациях. Каждый автор пытался рассказать об актуальных экопроблемах и способах их решения.



Софья Демидова считает, что нужно часто проводить субботники и подготовила видеоролик, в котором учащиеся 5-6 классов наводят порядок у памятника Насте Прокопичевой.

СОФЬЯ ДЕМИДОВА, учащаяся православной гимназии в честь Преподобного Сергия Радонежского, г.Петропавловск:

— Мы решили устроить экологическую акцию. Мы принесли оборудование, инструменты, сам субботник длился, наверное, час или два. Помимо этого мы решили взять интервью у ребят, почему они это делают и зачем. В принципе, мы проводили информационные классные часы. Надо же детям знать, какой памятник они облагораживают.

В другой аудитории ребята защищают свои проекты. Анастасия Липчак и Рамина Магарамова думают над тем, как улучшить экологию в своем родном городе Сергеевке. На столе макеты дымовой трубы и биомусорных бачков. Девочки поясняют, что специальные фильтры в дымопроводе могли бы улучшить окружающую среду, а еще они предлагают сортировать твердые бытовые отходы. Также хотели бы, чтобы в их населённом пункте высаживали такой сорт тополя, от которого не летит пух.

РАМИНА МАГАРАМОВА , АНАСТАСИЯ ЛИПЧАК, учащиеся школы-гимназии им. академика Е.А Букетова, район Шал акына:

— Наш проект называется «Экология г. Сергеевки и пути её решения». Мы делали его на протяжении месяца, прорабатывали детали и собирали нужную информацию. Мы выбрали именно экологию г.Сергеевки. Она у нас «хромает», много мусора, загрязнение воздуха. И чтобы как то донести до людей эту проблему, мы решили провести такой проект.

Конкурс «Живая планета» проходит ежегодно. Одна из главных целей, которую ставят организаторы, — повысить экологическую грамотность учащихся.

ЛЮБОВЬ ФОМИЧ, методист областного центра творчества детей и юношества:

— Сегодня они защищают очень трудные проекты, которые они в течение нескольких месяцев создавали, проектировали. Проекты очень интересные. Это номинация «Жасыл ел», «Экологическая открытка», «Экотеатр», где показывают свои способности.

Всех участников наградят грамотами, а лучших ребят отметят дипломами.

Камилла Карим

