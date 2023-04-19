В Петропавловске утвердили новый тариф на вывоз ТБО

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Мы находимся по адресу Амангельды,160. Некоторые из жильцов этого дома жалуются, что мусор из их контейнеров вывозят несвоевременно. Сегодня профильная компания в очередной раз не приехала, поэтому баки стоят полные.

«У нас сломалась техника». Такой ответ из раза в раз сотрудники мусоровывозящих предприятий дают жильцам этой многоэтажки. От интервью они отказались, но во время беседы за кадром рассказали, что когда контейнеры заполнены, мусор приходится складировать рядом. Выглядит это примерно вот так. Это фото сделано возле одной из многоэтажек по улице Уалиханова. И похожую картину в последнее время можно встретить в разных районах областного центра. В городском акимате о проблеме знают и объясняют, почему сложилась такая ситуация.

ЭЛЬМИРА САДВОКАСОВА, пресс-секретарь акимата г.Петропавловска:

— Есть несколько факторов: подорожание ГСМ, автозапчастей, техники. Также за этой время компании, чтобы удерживать сотрудников, повышали им заработную плату. Компании мусоровывозящие не могут покрыть свои расходы своими доходами, потому что расходы значительно превышают. Из-за чего не обновлялся парк техники, она часто ломается. На прошлой неделе возникла ситуация, когда мы дополнительно привлекали две бригады, 10 единиц техники, чтобы вывозить мусор. На сегодня есть еще один фактор, который влияет на работу мусоровывозящих компаний. Это долги жителей. У нас 4 компании обслуживают город и жителей по вывозу ТБО, на сегодня долг жителей составляет порядка 23 млн тг.

В ТОО «КоммунСевер» не скрывают, что последние годы с трудом сводят концы с концами. Все дело в долгах петропавловцев за вывоз мусора, внутренних задолженностях компании, низком тарифе на услуги по вывозу твердых бытовых отходов.

МУРАТ ЕСМУХАНОВ, директор ТОО «КоммунСевер»:

— Долги перед полигоном за размещение отходов, перед магазинами автозапчастей, масла на сегодня в районе 10 млн. От абонентов мы получаем 13 млн тенге при расходах до 15 млн. Дело в том, что техника ломается без капитального ремонта, текущий быстрый ремонт делаем, он происходит на ходу и получается, что машины наши не работают полные 8 часов. 4 уходят на ремонт, 4 на работы. Тариф не повышался. Наш тариф 220 был самым низким по Казахстану. Получилось, в 2020 году был карантин, в 2021 году был мораторий, 2022 год мы рассчитывали. Пока это происходило, выросли все расходы.

Отсюда и появились проблемы с регулярностью вывоза мусора в Петропавловске. 18 апреля состоялась сессия городского маслихата, на которой приняли новый тариф на вывоз твердых бытовых отходов. С 220 он вырос до 480 тенге с человека.

МУРАТ ЕСМУХАНОВ, директор ТОО «КоммунСевер»:

— Для того, чтобы нам восстановиться, встать на ноги, 1:00 нам понадобится 2-3 месяца. В первый месяц восстановим технику, оплатим задолженности. Второй месяц пойдет на восстановление контейнерного парка, чтобы привести в надлежащий вид мусорные площадки. Также планируем доукомплектовать наш автопарк. Это все будет проходить поэтапно, не нужно ждать, что мы завтра город приведем в порядок, на это нужно время.

ТОО «КоммунСевер» обслуживает 60 тысяч горожан. В 2023 году компания планирует заключить договоры с жителями улицы Батыр Баяна и поставить там контейнеры. К слову, новость о повышении тарифа на вывоз мусора горожане восприняли по-разному.

— Бешеные деньги для пенсионеров.

— В два раза подняли. Если 4 человека, то мы платили около тысячи, теперь будем две тысячи платить.

— Конечно, если будет всё соблюдаться. Если будет чистота, всё будет вывозиться, как положено, то поднять можно.

После того, как новый тариф на вывоз твердых бытовых отходов зарегистрируют в департаменте юстиции, в течение 10 дней он вступит в законную силу.

Дарья Пышмынцева