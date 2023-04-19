Президент РК: «Предстоит кардинально перестроить работу по развитию коммунальной инфраструктуры»

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл расширенное совещание. На повестке дня — вопросы социально-экономического развития страны. В прошлом году наша экономика выросла на 3,2%. А в первом квартале 2023-го — почти на 5%. Показатели неплохие, но удовлетворения и оптимизма они внушать не должны, считает Президент. Наоборот, необходимо искать дополнительные источники роста.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент РК:

— Правительство должно быть по-хорошему более амбициозным в том, что касается обеспечения экономического роста. Это веление времени, веление текущей ситуации. Инерционные темпы роста экономики за последние 10 лет привели к тому, что наша страна застряла в «ловушке среднего дохода». Если сейчас не создать прочный фундамент для качественного экономического роста, то стагнация доходов населения не за горами.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении, для того, чтобы Казахстан перешёл в категорию стран с высоким уровнем дохода, необходимо обеспечить ежегодный рост на уровне 6%, то есть, в полтора раза выше текущих темпов. Большую надежду в этом направлении государство возлагает на представителей крупного бизнеса. Особое внимание — небывалому росту цен на продовольственные товары. В феврале этого года инфляция достигнула своего пика. Её показатель составил 21,3%. По словам Президента, объёма производимого отечественного товара недостаточно для обеспечения внутреннего спроса. Сегодня Казахстан полностью зависит от импорта.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент РК:

— К вопросу насыщения рынка отечественной продукцией, удешевлению факторов производства необходимо подходить более комплексно, вдумчиво, без лозунгов и обещаний. Нужно пройтись по всей цепочке от производства до реализации и понять, что приводит к удорожанию. Действующая модель управления агропромышленным комплексом не раскрывает потенциал отрасли. Перед Правительством стоит задача обеспечения устойчивого роста агропромышленного комплекса.

Кроме того, важно правильно использовать стабфонды. Сегодня они действуют разрозненно и непрозрачно, считает глава государства. Регулярно выявляются коррупционные схемы. Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на работе по созданию современной инфраструктуры хранения и сбыта сельхопродукции. Именно её отсутствие приводит к избыточным посредническим структурам и накрутке цен, считает Президент.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент РК:

— При ежегодном сборе более 8 миллиона тонн овощей и картофеля общая вместимость овощехранилищ составляет всего 1,7 миллиона тонн. Да и то, это, похоже, завышенная цифра. При этом 60% овощехранилищ не оборудованы холодильными установками, срок эксплуатации 30% складских помещений превышает 20 лет. В результате потери при хранении достигают астрономических 35, а иногда 40% от объемов заготовленной продукции. Правительство должно системно заняться решением этой проблемы. Необходимо помочь бизнесу в создании инфраструктуры овощехранилищ, оптово-распределительных центров и сельских сервисно-сбытовых кооперативов.

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— Следует Правительству и акимам на местах значительно активизировать работу и по привлечению инвестиций. В прошлом году в нашу страну вложили 28 млрд долларов. Наибольший объём средств, это более 43%, ушёл на горнодобывающий сектор, а на обрабатывающую промышленность направили всего пятую часть. В этом направлении нужна эффективная система, считает Касым-Жомарт Токаев.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент РК:

Зарубежным инвесторам следует предлагать вкладывать в конкретные проекты, формировать готовые пакетные решения. Правительство продуктивно работает с крупными зарубежными партнерами в конкретных отраслях, но надо наращивать усилия. Считаю необходимым за каждым значимым инвестиционным проектом закрепить сопровождение со стороны сотрудников прокуратуры. Это позволит наладить систему коллективной ответственности и освободит госслужащих от опасений принять неправильное решение. Такая мера должна повысить эффективность работы по привлечению инвестиций и послужит гарантией безопасности инвестиций иностранных предпринимателей.

Приоритетное внимание — развитию инфраструктуры, в первую очередь коммунальной. Её работу предстоит кардинально перестроить. Сегодня большая часть теплоэлектроцентралей находятся в зоне риска, уровень износа в некоторых городах превысил 80%. Средний износ тепловых сетей по стране составил около 54%. А в 80 городах с централизованным теплоснабжением этот показатель – от 75 до 92%.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент РК:

— В целях модернизации коммунальной сферы я поручал обеспечить переход на новую тарифную политику «Тариф в обмен на инвестиции». В текущей ситуации Правительству придется решить «законсервированные» годами проблемы, но другого пути нет. Мы не одни в данном регионе, у всех цены на топливо выше, чем у нас. В некоторых странах, в нашем ближайшем окружении, цена на топливо почти в два раза выше, чем у нас. Следовательно, все субсидии государства уходят в экономику других стран.

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— Акцентировал внимание глава государства и на повышении доходов и качества жизни населения. Это первоочередная задача Правительства. К 2030-му в Казахстане планируют трудоустроить 3 млн 300 тысяч человек. Большая часть из них — молодёжь. Они же должны заниматься предпринимательством. Для их поддержки государство выделило 40 млрд тенге.



Алишер Ашимов