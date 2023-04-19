Порядка 80 тысяч жителей сёл Казахстана пройдут курсы по финансовой грамотности

В Казахстане стартовал приём заявок на обучение по проекту «Қарызсыз қоғам». Бесплатный курс по финансовой грамотности организовала партия «AMANAT» с одним из банков. Программа охватит 80 тысяч сельчан. В рамках обучения они научатся правильно управлять своими финансами, будут знать, как уменьшить количество текущих кредитов и распознать мошенничество. Курсы начнутся 2 мая и продлятся до конца года. Заявки можно подать в районных филиалах партии «AMANAT». К слову, пилотный проект запускают в 8 регионах страны: Актюбинской, Алматинской, Туркестанской, Северо- и Западно-Казахстанской, Жамбылской, Атырауской и Мангистауской областях.



Алишер Ашимов