Патриотическая акция прошла в Kozybayev University для учащихся школ

В рамках патриотической акции для старшеклассников городских школ проводят экскурсии по военной кафедре Kozybayev University. Сегодня здесь в гостях побывали учащиеся 2-й школы. Помогли подготовить интересную интерактивную программу для них специалисты департамента по делам обороны.

Учащимся показали учебно-материальную базу кафедры, рассказали об основных предметах обучения.

КАМИЛЛА КАРИМ, корреспондент:

— Также ребята ознакомились с вооружением и военной техникой, на которой проводится обучение будущих офицеров запасов. К примеру, как пользоваться боевой машиной пехоты БМП — 2 при эксплуатации, назначением которой является огневая поддержка и транспортировка личного состава.

Здесь можно увидеть различные виды оружия — от автомата Калашникова до миномета. Школьникам разрешили не только посмотреть на такой арсенал, но и подержать его в руках.

ЕКАТЕРИНА ДОРОШЕНКО, учащаяся средней школы №2 г. Петропавловска:

— Экскурсия прошла довольно интересно. Мы посетили несколько объектов, видели военную технику. Мы видели карту области, побывали внутри боевых машин. Было довольно интересно. Все это познавательно. Это такие вещи, которые мы не можем увидеть в привычной нам жизни.

Экскурсию такого рода организовали впервые и в будущем здесь планируют чаще проводить такие встречи.

ПАВЕЛ МОИСЕЕВ, руководитель психологической службы Kozybayev University:

— В рамках курса «Служение обществу» в СКУ с сентября этого учебного года для каждой учебной группы разрабатывается тот или иной социальный проект. Сегодня был представлен социальный проект группы ФКНВП-22, который называется «Я — патриот Казахстана». Он посвящен военно — патриотическому воспитанию молодежи, повышению престижа службы в Вооруженных силах РК.

Ежегодно на военную кафедру поступают около 100 студентов. Многие из выпускников кафедры связывают свою жизнь с военной службой.

Камилла Карим