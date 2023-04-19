Незаконную вырубку молодняка берёзы и осины выявили полицейские в районе Шал акына

Нарушители-дровосеки пытались вывезти на своей «Audi-80» у села Жанажол 9 стволов молодняка осины и 6 — берёзы. Деяния лесорубов пресекли природоохранные полицейские района Шал акына. 52-летний местный житель объяснил, он не знал о том, что эти деревья не входят в лесной фонд и запрещены к порубке. Ему нужен был стройматериал. Разрешительных документов при себе, разумеется, у него не было. В отношении сельчанина полицейские собрали материал по статье 381-1 Кодекса РК об административных правонарушениях «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников». Полицейские напоминают жителям, запастись лесоматериалами можно на законных основаниях. Для этого достаточно обратиться в лесхоз и получить соответствующее разрешение на порубку деревьев, входящих в лесной фонд. В случае нанесения ущерба природе в размере, превышающем 100 МРП, за незаконную порубку наступает уголовная ответственность.



Анастасия Кузнецова