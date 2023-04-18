В СКО более 20 детских садов закрыты на карантин из-за ветрянки

В СКО из-за вспышки ветрянки закрыли на карантин более 20 детских садов. Это 19 детских садов Петропавловска, один детский сад Айыртауского района и Тайыншинского района. По сравнению с прошлым годом заболеваемость ветрянкой в области выросла почти в три раза, сообщили в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

АЙНАШ САГЫНДЫКОВА, главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— За три месяца этого года зарегистрировано 1078 случаев ветряной оспы, среди детей до 14 лет — 943 случая. Отметим, что за три месяца прошлого года было зарегистрировано 396 случаев. Карантин в дошкольных учреждениях установлен на 21 день, в помещениях ежедневно проводятся дезинфицирующие мероприятия.



Анастасия Кузнецова