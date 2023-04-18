В РК усилят меры поддержки молодежи из категории NEET

В Казахстане будет усилена поддержка молодежи без образования и работы. Соответствующее постановление принято Правительством РК в рамках укрепления государственной молодежной политики. За министерством труда закреплено содействие в трудоустройстве временно неустроенной молодежи, а министерство культуры будет организовывать для молодых людей досуг. Сегодня в Казахстане доля парней и девушек, которые не учатся и не работают, составляет 6,3%. В сравнении с соседней Россией этот показатель отечественные эксперты считают низким.



Дарья Пышмынцева