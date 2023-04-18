Дети с ограниченными возможностями раскрыли свои таланты на областном музыкальном фестивале

«Мы равные». Под таким названием проходит в Петропавловске первый областной музыкальный фестиваль детей с ограниченными возможностями. У талантов нет границ. Сегодня это доказывают ребята из школ и интернатов города. Всего юные дарования представят 10 творческих номеров.

«Это было непросто, но я справился», — говорит о своем выступлении учащийся средней общеобразовательной школы-комплекса эстетического воспитания №8 Айсултан Куандыкулы. Юный джигит подарил зрителю задорную песню «Тұлпарым». Это его очередная маленькая победа.

АЙСУЛТАН КУАНДЫКУЛЫ, участник фестиваля:

— Я выступил, мне сказали, что я молодец, я сказал «спасибо». Попытался петь хорошо, выступить и станцевать нормально. Я люблю заниматься спортом, танцевать, в теннис играть.

Фестиваль собрал таланты из самых разных сфер. Кто-то любит петь, танцевать, кто-то читает стихи и рисует. Как раз-таки последнее о нашем следующем герое. Роман Судьин — личность творческая.

РОМАН СУДЬИН, участник фестиваля:

— Я сегодня на концерте представлял стихотворение «Разгром» Эдуарда Успенского. Есть такой случай, приходит мама с работы и весь дом перевернут, а мама не знает, кто. Оказывается, что играли с другом они и все перевернули. Я люблю ИЗО, рисую, начал с 3 класса. Диплом есть и вот такая подвеска.

А пришла идея создать вот такой особенный фестиваль творчества студентам Kozybayev University во время обучения по дисциплине «Служение обществу». Инициативная молодежь, будущие культурно-досуговые работники, объединились вместе с преподавателями, вовлекли школы города и организовали вот такой праздник творчества.

ИРИНА РЕВА, студентка Kozybayev University:

— У нас есть 3 номинации. Это «Лучший декламатор», где читают стихи и басни, «Маленький танцор» — это танцевальные коллективы показывают свой талант и «Золотой голосок», где дети поют. Все дети будут награждаться дипломами, мы не стали ограничивать по местам. Все у нас будут победители и руководителям, которые готовили детей, тоже будут награждены дипломами.

А все для того, чтобы показать, что особенные дети должны так же сиять на сценах и раскрывать свои таланты, как и дети, которым не ставили диагноз. Быть наравне со всеми — это важно. Это то, к чему стремится общество и каждый ребенок, считает Айгерим Уалиева.

АЙГЕРИМ УАЛИЕВА, директор средней общеобразовательной школы-комплекса эстетического воспитания №8:

— Цель проведения сегодняшнего фестиваля — это создание безбарьерных условий для таких особенных детей. Наше общество должно понимать и принимать таких детей, так как Конституция гласит, что мы все равные, несмотря на наши особенности.

Сегодня в средней общеобразовательной школе-комплексе эстетического воспитания №8 работает кабинет поддержки инклюзии, в котором занимаются 10 детей с особыми образовательными потребностями.

Анастасия Кузнецова