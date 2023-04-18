Мешок щук наловил в период нереста житель СКО

В районе Шал акына на берегу реки Есиль природоохранные полицейские остановили автомобиль, за рулём которого находился 59-летний местный житель. В багажнике они обнаружили рыболовную сеть и 8 щук общим весом свыше 15 кг. В отношении мужчины собран материал по части 3 статьи 383 Кодекса РК об административных правонарушениях “Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных”.

Санкция статьи предусматривает штраф на физических лиц в размере 20 месячных расчётных показателей. Это почти 70 тысяч тенге. Стражи порядка напоминают, с 15 апреля в связи с нерестом рыбы в регионе запрещено рыболовство. На этот период усилены рейды в рамках акции “Нерест”. Всем любителям рыбной ловли необходимо на время воздержаться от этого занятия и строго соблюдать правила рыболовства.

Камилла Карим