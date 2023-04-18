Более 130 госслужащих прошли ротацию за 7 лет в РК

Руководитель департамента Агентства по делам госслужбы по СКО Елена Степаненко встретилась с госслужащими Мамлютского района. Говорили здесь о проделанной работе и нововведениях в законопроекты.

ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО, руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:

— Что касается закона «О развитии цифровизации»? Этим законом Агенстству предоставлена функция предотвращения нарушения при предоставлении разрешительных государственных услуг. С июля прошлого года нам предоставлена такая возможность, есть информационная платформа, в которой работают многогосударственных органов, то есть, проактивным методом мы, не дожидаясь жалоб от услугополучателей, мониторим качество предоставления госуслуг на предмет нарушения срока, обоснованности отказов.

Таковых фактов в прошлом году было немало — 32. Всех виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Особое внимание — совершенствованию государственной службы. В этом направлении проводится большая работа.

ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО, руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:

— Остановлюсь на внесённых законом изменениях и дополнениях. Первое, в законодательство было внесено понятие «контрактный служащий». Они не относятся к категории «государственный служащий». Это позволяет привлечь на этапе реализации отраслевых проектов специалистов со специальным образованием. Срок контракта будет составлять не более 1 года.

Говорили на встрече о трудоустройстве и ротации. Последняя функционирует уже 7 лет. За это время её прошли более 130 казахстанских госслужащих. К слову, такая процедура проводится каждые три года.

ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО, руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:

— Цель ротации — обмен опытом и профилактика коррупции. В правилах ротации прописано, что ротируемые госслужащие должны обеспечиваться служебным жильём. Но, в регионах у нас нет такого требуемого количества служебного жилья для того, чтобы имелась возможность каждые три года ротировать госслужащих. Поэтому в случае отсутствия служебного жилья госслужащие вправе отказаться от ротации.

После Елена Степаненко провела приём граждан. Записались три человека. Вопросы касались работы на госслужбе, Президентского молодёжного кадрового резерва.

В завершение рабочей поездки руководитель профильного департамента встретилась с молодыми госслужащими. За круглым столом Елена Степаненко рассказала специалистам об их правах и возможностях.

Алишер Ашимов