3 человека погибли в ДТП за 3 месяца в СКО

За три месяца в СК произошло 35 ДТП. 3 человека в них погибли, 65 пострадали. За этот же период прошлого года было ровно столько же происшествий. Тогда погибли 11 человек, получили ранения различной степени тяжести 50 североказахстанцев.

АЙДЫН КАБДУЛДИНОВ, начальник ДП СКО:

— С начала года сотрудниками полиции выявлено 16 687 нарушений ПДД, в том числе 7 603 грубых. С начала года задержано 237 водителей в нетрезвом состоянии. К административной ответственности привлекли 68 водителей, лишенных права управления транспортным средством. За выезд на встречную полосу ответственность понесли 53 водителя, а также 2363 пешехода, которые нарушили ПДД.

Самый частый вид ДТП — лобовое столкновение. Это 20 из 35 зарегистрированных аварий. При таком раскладе всегда есть жертвы, говорят полицейские. Также частыми нарушениями являются нарушения правил маневрирования, выезд на встречную полосу и проезд на «красный».

АЙДЫН КАБДУЛДИНОВ, начальник ДП СКО:

— Напоминаем, что за управление в состоянии опьянения предусмотрена ответственность в виде административного ареста на 15 суток и лишение права управления сроком на 7 лет. Управление в нетрезвом виде лицом, ранее лишенным права управления, влечёт уже уголовную ответственность. Наказание — от крупного штрафа в размере до 5 тысяч МРП до лишения свободы на срок до 5 лет. Права управления при этом водитель лишается уже пожизненно.

Выявление грубых нарушений — один из приоритетов в работе полиции. В области с начала года провели 5 профилактических мероприятий. Помимо этого стражи порядка просят родителей проводить с детьми беседы о необходимости строгого соблюдения всех правил.

Диана Салихова