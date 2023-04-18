15 «закладок» изъяли полицейские по показаниям задержанного

В распоряжение оперативников поступила информация о возможной причастности 21-летнего жителя Петропавловска к организации т.н. «закладок» с целью распространения синтетических наркотиков. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности областного департамента полиции задержали его в феврале.

— Так, извлекаем из кармана полимерный пакет «зиплок», внутри находятся свёртки, обмотанные изолентой синего цвета. Задержан закладчик соли.

При личном обыске у него изъяли 10 полимерных свёртков с порошкообразным веществом белого цвета. По показаниям молодого человека полицейские обнаружили ещё 15 «закладок» в центре города.

ИВАН ТЕРЗИДИ, начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— Согласно проведённой экспертизе, изъятое вещество является синтетическим наркотиком, известным под названием «соль», общим весом более 20 гр. В настоящее время задержанный водворён в ИЗС в порядке ст. 128 УПК РК. Его деяния квалифицируются по ст. 297 ч. 3 «Незаконное приобретение и хранение в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере.

Всего с начала года в области по подозрению в сбыте наркотиков задержано 22 человека, из них 12 — в возрасте от 18 до 25 лет. Все они рискуют провести молодость за колючей проволокой. Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Камилла Карим