Бесплатные курсы казахского языка проходят в Kozybayev University

В Kozybayev University бесплатно обучают казахскому языку. Попасть на курсы может любой желающий. Ограничений нет ни по возрасту, ни по уровню знаний. На сегодня выучить государственный язык изъявили желание 80 человек. Одна из них — Лилия Семенова. Она — уроженка Иркутской области. В Петропавловск приехала не так давно и решила выучить казахский язык для более легкого общения.

ЛИЛИЯ СЕМЕНОВА, жительница г.Петропавловска:

— В нашей группе все пришли вообще без знаний казахского языка. Есть и русские, и другие национальности, казахи в том числе. У нас очень дружная группа. Знаете, я родилась и выросла в России. Но сейчас я живу в Петропавловске. Я хочу понимать людей, рядом с которыми я живу. Я хочу применять это в работе, в повседневной жизни. Я считаю, это очень здорово, владеть двумя языками и быть свободным в общении.

Первая лекция курса началась с обучения основам — алфавиту. В глазах у учеников горит огонёк. Видно, что занятия им по душе. Об этом говорит и Назгуль Баекина. Она преподает казахский язык в старшей и младшей группах.

НАЗГУЛЬ БАЕКИНА, преподаватель Kozybayev University:

— Первое занятие мы начали со знакомства. Многие не могли ответить даже на самые простые вопросы. Сейчас дела обстоят лучше. Группа старается, каждый пытается выразить свою мысль правильно. Уже можем составлять небольшие диалоги.

Лекция идет по 2 часа 2 раза в неделю. Занятия проходят в субботу и воскресенье. Первый этап охватывает период с февраля по май, следующий — с сентября по ноябрь.

Диана Салихова